Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törendeki 'çelenk krizi' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Adana'da Çelenk Krizi Yaşandı' başlıklı haberlerde, büyükşehir belediye başkanının çelenk sunma törenine yetişememesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısının çelenk sunma talebine Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'ın izin vermediği yönünde ifadelerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Konu ile ilgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliğinin 'Zafer Bayramı Törenleri' başlıklı 7. maddesi ve aynı yönetmeliğin ek-1 maddesinde 'Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur' hükmü yer almaktadır. Ayrıca 5393 sayılı belediye kanununun 'Belediye Başkanı' başlıklı 37. maddesinde 'Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir' hükmü ve aynı kanunun 'belediye başkanının görev ve yetkileri' başlıklı 38. maddesinin (c) bendinde de 'belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek' hükmü bulunmaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereğince; 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 08.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi alanda hazır olmakla birlikte, bahse konu çelengi sunmak üzere büyükşehir belediye başkanı veya yasal temsilcisinin (vekil) tören alanına gelmemesi ve belirli bir süre beklenilmesine rağmen yukarıda atıfta bulunulan kanun ve yönetmelik hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi anıta sunulmamıştır. Bahse konu çelenk sunma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çelengin Genel Sekreter Yardımcısı ya da Zabıta Daire Başkanı tarafından konulması talep edilmiş; ancak söz konusu talep ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel sekreter yardımcısı ve zabıta daire başkanının yetkili olmamaları nedeniyle kabul edilmemiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."