Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi (2)
VEKİL, YANLIŞ ANLAMA NEDENİYLE KATILMAMIŞ Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu'ndan Başkan Zeydan Karalar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine katılmaması ile ilgili açıklama...
VEKİL, YANLIŞ ANLAMA NEDENİYLE KATILMAMIŞ
Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu'ndan Başkan Zeydan Karalar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine katılmaması ile ilgili açıklama yapıldı. Belediye Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ağustos 2019 akşamı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşte yer almış, Adanalıların Zafer Bayramı'nı kutlamış ve konseri hemşehrileriyle birlikte izlemiştir. Başkan Zeydan Karalar, 30 Ağustos 2019 günü şehir dışına çıkacağı hasebiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için belediye meclis üyelerinden birine vekalet vermiştir. Bir yanlış anlama neticesinde vekil, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine katılamamıştır. Durumu öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir dışına çıkmaktan vazgeçip, Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş’ın makamındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uğur Mumcu Meydanı’ndaki (İstasyon Meydanı) geçit törenine katılmıştır."
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