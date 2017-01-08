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Adana'da Uluslararası Kurtuluş Maratonu koşuldu (2)

BİRİNCİLER ETİYOPYA VE KENYA'DAN Atatürk Parkı önünde başlayan maraton, Merkez Park'ta sona erdi. Erkeklerde Etiyopyalı Betay Tianun Bezabh 1.03.34'lük derecesiyle birinci tamamladı. İkinciliği Kenya'dan 1.04.43'lük derecesiyle Jameson...

Adana'da Uluslararası Kurtuluş Maratonu koşuldu (2)

BİRİNCİLER ETİYOPYA VE KENYA'DAN
Atatürk Parkı önünde başlayan maraton, Merkez Park'ta sona erdi. Erkeklerde Etiyopyalı Betay Tianun Bezabh 1.03.34'lük derecesiyle birinci tamamladı. İkinciliği Kenya'dan 1.04.43'lük derecesiyle Jameson Kabuku Wangeci, 3'üncülüğü ise yine Etiyopya'dan 1.05.34'lük derecesiyle Fetene Alemu Regasa elde etti.
Kadınlarda ise birinciliği Kenya'dan 1.09.06'lık derecesiyle Ruth Chepngetich, 2'nciliği 1.09.56'lık derecesiyle Kenya'dan Angela Jesmunde Tanui, 3'üncülüğü ise yine Kenya'dan 1.10.20'lik derecesiyle Veronicah Njen Maina kazandı.
Engellilerde ise Umut Çabuk birinciliği elde etti.
Yarışın sona erdiği Merkez Park'ta yapılan törende dereceye atletlerin kupa, madalya ve para ödüllerini Başkan Hüseyin Sözlü ve törende bulunan diğer yetkililer verdi. Yarı manatonda birincilere 20 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere 5 bin lira para ödülü verildi. 4-10'uncu sırada yer alan atletler de 2 bin 500 lira ile 1000 lira arasında değişen ödüller aldı. 10 ayrı yaş grubunda yapılan halk koşusunda ise birincilere 1.500 lira, ikincilere 300 lira, üçüncülere 200 lira dağıtıldı.

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