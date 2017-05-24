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Adana'da sivrisinekle mücadelede İHA dönemi

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadelede ilaçlama araç ve ekipman filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) güçlendirdi. Adana'nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, foseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde...

Adana'da sivrisinekle mücadelede İHA dönemi

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadelede ilaçlama araç ve ekipman filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) güçlendirdi.
Adana'nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, foseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde ve sokaklardaki rögarları sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlayan belediye ekipleri, Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı çalışma düzenine geçti. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in katıldığı merkez şantiyedeki törende 3 yıllık ihale kapsamında kullanılacak ve dönem sonunda belediyenin malı olacak araç ve ekipmanların tanıtımı yapıldı.
ŞİKAYET SAYISI AZALIYOR
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek büyükşehir olarak 14 bin 279 kilometrelik sorumluluk sahasında hizmet verdiklerini vurguladı. Adanalıların rahat bir yaz geçirmesi için en yeni bilgi ve teknolojilerden yararlanarak larva, vektör ve uçkunla mücadele yürüttüklerini anlatan Akyürek, "Sinek ve haşereyle mücadele 2 Mayıs'ta başlayan 30 ay süreli hizmet alım ihalesi sonunda kullanılan bütün araç ve ekipmanlar, belediyemizin malı olacaktır. Vatandaşlarımızın sivrisinekle ilgili şikayet sayısı kıyaslandığında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma görülmektedir. Bu da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sinek ve haşereyle etkin mücadelede başarısını kanıtlamaktadır" diye konuştu.
İHA'LAR 10 DAKİKADA 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYOR
Konuşmaların ardından Başkan Vekili Akyürek, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yöneticileri ve personeliyle birlikte dua etti.
Daha sonra vektör ve larva mücadelesinde karadan müdahale edilemeyen alanlarda kullanılacak insansız hava araçları Biodrone ve Biocopter'in tanıtımı yapıldı. Yapılan bilgilendirmede 10 kilometre uzaktan kumanda edilebilen hava araçlarının 10 dakikada 10-15 dönüm alanda ilaçlama yapma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

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