Adana'da sıcaktan bunalanlar serin yerlere koştu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA'da hava sıcaklığı gölgede 31 dereceye kadar yükselirken sıcaktan etkilenen vatandaşlar parklara akın etti.

Yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın daha da arttığı kentte, vatandaşlar serin ve gölge yerleri tercih etti. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'na giden vatandaşlar, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı, çocuklar süs havuzu kenarlarında oynadı. Bazı kadınlar ise kent merkezinden geçen DSİ'ye ait sulama kanallarında halı, yorgan ve yün gibi eşyalarını yıkayıp temizledi.

Adana'da perşembe gününe dek hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

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