Adana'da sel sularına kapılan çocuğu fırıncı kurtardı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar adlı çocuğu kurtaran fırıncı İhsan Kurt, olayı görünce...
ÇOCUĞU KURTARMA ANINI ANLATTI
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar adlı çocuğu kurtaran fırıncı İhsan Kurt, olayı görünce hiç düşünmeden suya koştuklarını söyledi. Çocuğu sudan çıkaran 3 kişiden biri olan Kurt, "O an aklıma çocuğum geldi. Hemen suya atlayıp, kurtardık" diye konuştu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Vatandaşlar tarafından kurtarılan Sabri Talhan Kocamanlar ise hipotermi tanısı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Kocamanların'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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