Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

ADANA'da hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak yağış, sabah saatlerinde yeniden başladı. Kent merkezindeki bazı okullar tatil edildi, Ceyhan ilçesinde ise eğitime ara verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde geldiği kentte incelemelerde bulundu.

Kentte pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini artırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Hafta başından bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Birçok ev ve işyeri ile bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Bir bina, kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. Arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Adana Valiliği'nde kurum ve kuruluşların da yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

CEYHAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun yağış nedeniyle Salı gününden beri okulların tatil edildiği kentte bu gün de eğitime ara verilen okullar şöyle: Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz da, ilçede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

BAKAN KURUM'DAN İNCELEME

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde havayolu ile geldiği Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

