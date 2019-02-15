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Adana'da kırsalda yaşayanlar için mobil kuaför hizmeti

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil kuaföre dönüştürülen otobüs, kırsalda yaşayanlara bakım hizmeti vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan mobil kuaförün ilk durağı Yüreğir ilçesindeki Çelemli Mahallesi...

Adana'da kırsalda yaşayanlar için mobil kuaför hizmeti
ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil kuaföre dönüştürülen otobüs, kırsalda yaşayanlara bakım hizmeti vermeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan mobil kuaförün ilk durağı Yüreğir ilçesindeki Çelemli Mahallesi oldu. Araca ilişkin bilgiler aktaran Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, modern bir kuaför salonundaki tüm imkanların mobil araçta bulunduğunu kaydetti. Mobil kuaförün kadın ve erkek olmak üzere 2 bölümden oluştuğunu belirten Karayandı, "Aracımız ücra köşelerde yaşam mücadelesi veren, kuaför hizmetine ulaşamayan engelli, yaşlı veya sağlıklı insanlara ücretsiz hizmet için yola çıktı. Bu araç bir başlangıç, inşallah sayısını daha da artırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Vatandaşlar da kuaför hizmetinin ayaklarına gelmesinden memnun olduklarını bildirdi.

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