Adana'da kentsel dönüşümdeki kamulaştırma bedellerine tepki

ADANA'nın Sucuzade Mahallesi sakinleri, Seyhan İlçe Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak kent meydanı nedeniyle evlerinin değerlerinin altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü.

Merkez Seyhan Belediyesi kent meydanı projesi kapsamında Sucuzade Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönümlük alanda yıkıma başladı. Anlaşmanın sağlandığı mülk sahiplerinin evlerini yıkan belediye, diğer mülk sahipleri ile kamulaştırma görüşmelerini sürdürüyor. Mahalle sakinleri ise yıkımın gelişi güzel yapılarak diğer evlere zarar verildiğini belirterek, evlerin değerlerinin altına alınmaya çalışıldığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.

"PROJEYE KARŞI DEĞİLİZ"

Mahalle Muhtarı Nihat Akyıldız, yapılacak projeye karşı olmadıklarını belirterek, birçok mahalle sakininin mağdur olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinin haklarını alamadıklarını öne süren Akyıldız, "Mağduriyet maddiyattan kaynaklanıyor. Evlere gereken fiyatlar verilmiyor. 2 katlı bir eve 74 bin TL veriliyor. Güzel bir şey olacaksa yapsınlar. Fakat biz diyoruz ki insanları üzmeden, hakkını vererek insanları buradan gülerek göndermeliler. Yıkım yapılan binaların elektrik kabloları ortada. Çocuklarımız sokaklarda oyun oynuyorlar ve tehlikeye giriyorlar. Ben buradan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sesleniyorum. Gelin bu halkımıza bir kulak verin" diye konuştu.

"40 SENEDE YAPTIK"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Kaya ise 4 kardeş yıllarca çalışarak oturdukları 4 katlı evi yaptıklarını anlatarak, "4 katlı binama 327 bin TL değer biçiyor. Bura Adana'nın merkezi bir yeri. 4 kardeş 40 sene çalışarak yaptık burayı. Şimdi biz burayı 6 kardeş bide annemiz 7'ye bölersek bu parayı ne yapacağız. Ben emekliyim 2 çocuk okutuyorum üniversitede. Bu yaştan sonra çalışamam bu paraya da ev sahibi olamam. Belediye yıktığı yeri olduğu gibi bırakıyor. Hafriyatı kaldırmıyor" dedi.

EVİMDE DERİN ÇATLAKLAR OLDU

Özensiz yıkım nedeniyle 2 katlı evinin duvarlarında derin çatlaklar olduğunu anlatan Şerife Toprak ise şunları söyledi:

"Yüzde 94 zihinsel engelli çocuğum var, 3 tane de yetim bakıyorum. Bana 74 bin TL para teklif etti belediye. Ben bu paraya ev alamam. 730 lira emekli maaşı alıyorum. Bizden takas yoluna gitmemizi istediler, kabul ettik. Bana 60 metre kare ev veriyor ancak üzerine 30 bin TL para istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sesleniyorum. Engelli çocuğum dahil tüm çocuklar eve hapsoldu. Bu hafriyatın oluşturduğu tehlike nedeniyle sokağa bırakamıyoruz. Evimi alıyorsan ev ver bana beni ortada bırakma. Seyhan Belediyesi bahçesine kedilere ev yaptılar, benim evim yıkılıyor. Benim evimin altında kiraya verdiğim bir dükkanım var. Yıllık 5 bin lira oradan gelirim var. Bunu da elimden alıyorlar. Belediyeye gidiyoruz, Sucuzade Mahallesi'nden geldiğimiz için içeri alınmıyoruz. Belediyenin kapısında 3 gün bekledim. Bizleri ortada bırakmasınlar."

BİNA BEDELLERİNİ SKP UZMANLARI BELİRLİYOR

Seyhan Belediyesi yetkilileri ise, bölgedeki kamulaştırmanın yüzde 60'nın tamamlandığını, bina bedellerinin ise Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanları tarafından hesaplandığını, belediye olarak bu rakamın ne üstünde ne de altında ödeme yapamadıklarını bildirdi.