Adana'da Karpuz Festivali

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'nın Karataş İlçe Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğiyle, 'Karpuz Festivali' düzenlendi.

Karataş İlçesi'nde Cumali Ünal Meydanı'nda bu yıl ilki düzenlenen festivale Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Karataş İlçe Belediye Başkanı CHP'li Boğaçhan Ünal; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, düzenlenen festivalle Adana karpuzunu marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Demirtaş, "Bundan sonra bu güzel ürünümüzü festivalle marka haline getirip Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Adana karpuzu marka olabilecek bir ürün. Her tarafta aranan bir ürün" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adana'nın Türkiye'nin en güzel karpuzunu yetiştirdiğini söyledi. Sözlü şöyle devam etti:

"Karpuzun kendi değerini görmesi açısından Adana karpuzu ne kadar fazla üretilirse üretilsin ihtiyaç fazlası değildir. Ancak piyasada bazen arz talep birbirini karşılamıyor. İftar sofralarında kesinlikle karpuzun yerini alması lazım. Karpuz sofrada yerini aldığı zaman şekerli ve gazlı içeceklerden çok daha sağlıklı olacaktır. Adana karpuzu Türkiye'nin ilk yetiştirilen karpuzudur. Adana karpuzunu gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz."

Yapılan konuşmaların ardından festival kapsamında, çocuklar için 'hızlı karpuz yeme' yarışması düzenledi. Ellerini kullanmadan karpuz dilimlerini bitirmeye çalışan çocukların çabası renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra düzenlenen 'en iyi karpuz' yarışmasında ise üretici

Yusuf Ilgın'ın yetiştirdiği 30 kilo 200 gramlık karpuz birinci oldu. Festival de ayrıca ünlü sanatçı Kıraç, konser verdi.

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