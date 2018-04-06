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Adana'da karnaval heyecanı

ADANA'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' heyecanı yaşanıyor. Her yıl portakal ağaçlarının çiçek açtığı dönemde düzenlenerek binlerce kişiyi Adana'da buluşturan...

Adana'da karnaval heyecanı
ADANA'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' heyecanı yaşanıyor.
Her yıl portakal ağaçlarının çiçek açtığı dönemde düzenlenerek binlerce kişiyi Adana'da buluşturan karnaval kapsamında, çok sayıda kültürel, sanatsal ve eğlenceli etkinlik yapılıp stantlar açılmaya başlandı. Bugün başlayan karnavalla ilgili Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve karnaval fikrinin öncüsü Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt ile Karnaval Koordinatörü İlhami Günsel, bilgilendirme toplantısı düzenledi.
KARNAVAL BÜYÜYOR
Adana'nın karnavalla daha çok renklendiğini anlatan Ali Haydar Bozkurt, "Karnavalımız her yıl daha da büyüyor. Bu karnaval ateşinin her geçen yıl daha da büyümesi mutluluk verici. Karnavalın uluslararası boyutunu da düşünerek gelecek yıllarda tüm nisan ayına yayılması için çalışıyoruz" dedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, karnaval heyacanlarını paylaşarak kentin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.

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