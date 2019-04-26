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Adana'da, kadınlardan çocuğun cinsel istismarına tepki

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA'da bir araya gelen kadın platformlarının üyeleri, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tepki gösterdi. BPW Adana İs ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, Adana KA.DER, İŞKAD,...

Adana'da, kadınlardan çocuğun cinsel istismarına tepki

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA'da bir araya gelen kadın platformlarının üyeleri, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tepki gösterdi.
BPW Adana İs ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, Adana KA.DER, İŞKAD, Türk Kadınlar Birliği Şubesi, Kız Lisesi Mezunlar Derneği, Bizde Varız Destekleme Derneği, Seyhan Soroptimist Kulübü, Adana Estetisyenler Derneği, JCI (Genç Liderler ve Girişimciler) Derneği Adana Şubesi üyeleri, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin Arif Nihat Asya Bayrak Parkı'ndaki tesislerinde bir araya geldi. Kadın platformlarının üyeleri, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına tepki gösterdi. BPW Adana İs ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Başkanı Sezi Özçakmak, böyle acıları yaşamak istemediklerini belirterek, "Bu vahşet, hepimizin yüreğini kanatmış, kamu vicdanını derinden sızlatmıştır. Bu nedenle adaletin hepimiz için layığıyla yerini bulması gerekiyor. İnsani ve vicdanı değerlere sahip bireyler ve toplumumuz için bu çok ağır bir yüktür. Göz göre göre, minik kalplere, çocuklarımıza uzanan bu pis ellerin, bu canilerin, insanmış gibi aramızda dolaşmasına izin verilmesini istemiyoruz. Kamu vicdanını rahatlatmak ve ülkemizde benzer olayların bir daha yaşanmaması adına bu karanlık zihniyetlere en ağır cezaların verilmesini istiyoruz" dedi.

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