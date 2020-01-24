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Adana'da fırtına, çatıları uçurdu
GENEL 24.01.2020, 14:13
ADANA'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi.
Kentte dün geceden beri fırtına etkili olurken, Kozan Sağlık Meslek Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu ile Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatıları uçtu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Şevkiye Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak'ta bulunan bazı ağaçlar, devrildi. İmamoğlu ilçesinde ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin çatısı, uçarak, çarptığı enerji nakil hatlarının kopmasına neden oldu. Elektrik dağıtım ekipleri tarafından meydana gelen arızanın giderilmesi bekleniyor.
Kentte dün geceden beri fırtına etkili olurken, Kozan Sağlık Meslek Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu ile Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatıları uçtu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Şevkiye Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak'ta bulunan bazı ağaçlar, devrildi. İmamoğlu ilçesinde ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin çatısı, uçarak, çarptığı enerji nakil hatlarının kopmasına neden oldu. Elektrik dağıtım ekipleri tarafından meydana gelen arızanın giderilmesi bekleniyor.
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