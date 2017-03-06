Adana'da 'çöp taksi' dönemi

ADANA,() - ADANA'nın merkez Seyhan İlçe Belediyesi tarafından dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için 'Çöp taksi' uygulaması başlatıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 800 bin nüfuslu ilçede çarpık yapılaşma nedeniyle çöp toplama konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek için böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Çöp taksi ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara daha kolay ve süratli bir şekilde müdahale edeceklerini belirten Başkan Karalar şu bilgiyi verdi:

"Çöp taksiler artık Seyhanlıya daha temiz bir ilçe oluşturmak için yollara çıktı. Çöp saatlerini önceden bildiriyoruz ama vatandaşlar her zaman bu saatlere riayet etmiyor. Bu uygulama ile girilmesi zor dar sokaklara artık daha rahat ulaşılabilecek. Bu araçlarımız günün 24 saati bu ara sokaklarda olacak ve gördüğü çöpleri toplayacak."

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