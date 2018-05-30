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Adana'da buğday hasadında sona doğru

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA'da, bu yıl sıcaklık nedeniyle erken başlanan buğday hasadında sona gelindi. Hasadı kaldıranlar, mahsulden kalan samanı balyalarken, geç kalanlar ise yabani otların çıkmaya başladığı tarlalarda hasadı tamamladı. Türkiye'nin...

Adana'da buğday hasadında sona doğru

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA'da, bu yıl sıcaklık nedeniyle erken başlanan buğday hasadında sona gelindi. Hasadı kaldıranlar, mahsulden kalan samanı balyalarken, geç kalanlar ise yabani otların çıkmaya başladığı tarlalarda hasadı tamamladı.
Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden olan ve buğday ihtiyacının yüzde 7'sini karşılayan Adana'da buğday hasadı, bu yıl hava sıcaklığı nedeniyle erken başladı. Tarlalarda biçerdöverlerle mahsul kaldırılırken, çiftçi de buğdaydan kalan samanı balyalıyor.
Karataş ilçesinde yıllardır çiftçilikle uğraşan Ozan Bozdoğan, buğday ekiminde bu yıl geç kaldıklarını belirtirerek, "Çukurova genelinde yağmurlar, beklenmedik zamanda geldi. O yüzden bazı yerlerde verim düşüklüğü var. Bazı noktalara dolu da düştü. Genel olarak iyi yerlerde tarlaları olanlar, iyi verim aldı yine. Rekolte olarak dönüme 600 kilolara kadar çıkan yerler var. Biz kendi yerlerimizde bazı yerlerde 500, bazı yerlerde 350- 400 kilo rekolte alıyoruz. Bu normalde aslında yeterli değil" dedi.
Fiyatların, çiftçilerin gider tablosuna göre yeterli olmadığını kaydeden Ozan Bozdoğan, "Çiftçi, devletin verdiği fiyattan memnun değil. Geçen sene bu fiyattan olsaydı; çünkü giderlerimiz arttığı için dolar bazında mazot ve diğer giderler artıyor. O nedenle düşük geldi. Verimler de 350 ile 600 bandında ilerliyor. Devletin açıkladığı fiyat 1 lira 50 kuruş. Genel olarak tüccar fiyatları tam belli değil. Bazı noktalarda satışlar oluyor; ancak net fiyat bilinmiyor. Biraz daha yüksek bir fiyat bekliyorduk; ancak verimden memnunuz" diye konuştu.

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