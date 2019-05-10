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Adana'da 'Anne ve Bebek Buluşmaları'

Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA'da, Hürriyet Gazetesi ve Bebelac Çocuk Devam Sütleri iş birliğiyle 'Bebeklerde Bilişsel ve Sosyal Gelişimde Beslenmenin Önemi ve Anne ve Bebek Buluşmaları' başlıklı panel düzenlendi. Seyhan Belediyesi Yaşar...

Adana'da 'Anne ve Bebek Buluşmaları'

Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA'da, Hürriyet Gazetesi ve Bebelac Çocuk Devam Sütleri iş birliğiyle 'Bebeklerde Bilişsel ve Sosyal Gelişimde Beslenmenin Önemi ve Anne ve Bebek Buluşmaları' başlıklı panel düzenlendi.
Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hürriyet Gazetesi aile- çocuk yazarı Ömür Kurt moderatörlüğündeki panelde, Dr. Ender Saraç ve Nutricia Türkiye Tüketici Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu konuşmacı olarak yer aldı. Çok sayıda annenin çocuklarıyla katıldığı panelde konuşan Ender Saraç, obezitenin kökünün, bebeğin ana rahmine düşmesiyle başladığını belirterek, "Anne doğru beslenmezse ileride bebeğinde çok ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Bebeğin zihinsel ve bedensel sağlıklı gelişebilmesi için annenin hamileliğin ilk gününden itibaren çok dikkat etmesi gerekiyor. Anne sütü bir mucizedir. Haliyle bu mucize bebek sağlığı için çok önemlidir. Bir de şöyle bir durum var, annelerimiz için devam sütü de iyi bir seçenek. Bebeklerimiz için aşırı ek gıda tüketimi yerine dem sütünü tüketmesi daha sağlıklı bir yol olacaktır" dedi.
Nutricia Türkiye Tüketici Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise annelik deneyimlerinden bahsederek, mama ve devam sütüyle nasıl tanıştığını anlattı. Aydoğdu, toplumda gelişen 'Mama zararlıdır' algısının yanlış olduğunu, annelik sürecinde öğrendiğini söyledi.
Panelin sonunda konuşmacılar, Adanalı ailelerin sorularını da yanıtladı. Katılımcılara Hürriyet Gazetesi aile- çocuk yazarı Ömür Kurt'un '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' ile Bebelac mama ve devam sütü hediye edildi.

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