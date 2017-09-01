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Adana'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. İl merkezinde kendini yaralayan 100'e yakın kişi hastanelere başvurdu. Kurban Bayramı'nın...

Adana'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. İl merkezinde kendini yaralayan 100'e yakın kişi hastanelere başvurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban bayramlarının alışıla gelen manzaralarından olan acemi kasaplar bu yıl da iş başındaydı. Kurbanlarını kasap yerine kendileri kesmeye çalışan ya da derisini yüzmeye çalışan çok sayıda vatandaş, kendini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, özel ve devlet hastanelerine akın etti. Bazı acemi kasaplar ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı..

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