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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ADANA'da saat 14.27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.27'de...

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
ADANA'da saat 14.27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.27'de merkez üssü Adana'nın Yumurtalık ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Ceyhan ile merkez Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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