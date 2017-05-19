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Adana'da 19 Mayıs coşkusu

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde başladı. Protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koyup, törenleri...

Adana'da 19 Mayıs coşkusu

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde başladı. Protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koyup, törenleri başlattı. Anıtta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uğur Mumcu Meydanı'ndaki törenlere geçildi. Buradaki törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10'ncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın günün anlam ve önemi anlatan konuşmasının ardından, masa tenisi sporcuları gösteri yaptı. Daha sonra düzenlenen halk oyunları, jimnastik ve engelliler, dans gösterileri yaptı. Daha sonra resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi. Törende bayılan bir kadın, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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