Adana'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()- 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında şehit olan polislerin yakınları, Adana’da düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşadı.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Sözlü, kent protokolü ve şehit yakınlarının katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Kur’an tilavetiyle başlayan program, 15 Temmuz anısına öğrenciler tarafından okunan şiirler ve film gösterimleriyle devam etti. Programda konuşan Vali Demirtaş, Türkiye’nin gelişmesini istemeyen güçlerin desteğini alan FETÖ’nün 40 yıllık planını 15 Temmuz’da bozduklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye’nin her alanda ivme kazanacağını aktaran Demirtaş, "Darbe ve muhtıra gibi demokrasimizi kesintiye uğratan eski hastalıkların artık tarihin tozlu raflarındaki yerini alacağına yürekten inanıyorum. Bu andan itibaren bizlere düşen görev, milletimizin önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için durmaksızın çalışmak ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır" dedi.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Adana’da yaşanılanlar anlatıldı ve Adanalı şehitler tanıtıldı. Bu sırada salonda bulunan bazı şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.



FOTOĞRAFLI