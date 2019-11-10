Adana'da 09.05'te hayat durdu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te Adana'da hayat durdu.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü programı kapsamında Atatürk Parkı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm protokol saygı duruşuna bulundu.

SAYGI DURUŞU VE DUA

Kent merkezindeki Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu yakınlarında yolda yürüyen ve araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, 09.05'te çalan sirenle birlikte bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Sürücüler, araçlarından inerken, yolda yürüyen bir vatandaş ise önce saygı duruşunda bulundu ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.

ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı'nda 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte yolda yürüyen vatandaşlar, meydandaki Atatürk heykeli önünde bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunan vatandaşlarla birlikte sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü saygıyla andı.

DOĞADA '10 KASIM'

Adanalı doğaseverler, geziye gittiği Kozan ilçesinde Mengen Ormanları'nda bir dağın yamacındaki bölgede yürüyüşe ara verip, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Doğada duygu dolu anlar yaşayan gezginler, daha sonra Türk bayraklarıyla yürüyüşlerini sürdürdü.