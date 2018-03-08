Adalet nöbetinin 49. haftasında gökyüzüne balon bıraktılar

Özden ATİK - İSTANBUL,()

CUMHURİYET Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için başlatılan "Adalet nöbeti" 49'uncu haftasında da devam etti. Silivri'de yarın görülecek Cumhuriyet davası için nöbete destek veren gazeteciler ve avukatlar adliye önündeki meydandan gökyüzüne balon bıraktılar.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atriumunda bir grup avukat nöbet tuttu. Cumhuriyet davası sanıklarından Musa Kart avukat Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku'nun da bulunduğu nöbete, CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi. Nöbet sonunda toplu fotoğraf çektiren grup daha sonra dışarı çıktı. Grup, adliye önünde "Herkes için adalet" ve "Sözümüz var, özgürlük, adalet, barış, hakikat" yazılı pankart açtı. Cumhuriyet davasında yargılanan gazeteci Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay'ın fotoğraflarının bulunduğu dövizler açan grup adına İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu açıklama yaptı. Durakoğlu, "Bugün adalet nöbetlerinin 49. haftasındayız. 49 hafta evvel Cumhuriyetçi meslektaşlarımız için başlatılan nöbetlerden bu yana geçen zaman dilimi, adaleti soluyan bir aşamaya vardıramadı bizi. Avukat Akın Atalay ve gazeteci Murat Sabuncu 492 gündür, Ahmet Şık da 431 gündür tutuklular" dedi. Hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101. sırada bulunulduğunu ifade eden Durakoğlu, "Biz sadece üç Cumhuriyetçiye özgürlük talebi için değil, özünde haksızlığın zulme dönüştüğü bir ortamın demokrasi olamayacağı inancıyla buradayız" diyerek yarın Silivri'de davayı takip edeceklerini belirtti.

HAVAYA BALON BIRAKTILAR

Daha sonra Elif Akgül ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya Başkanı Christian Mihr de açıklama yaptı. Açıklamanın ardından adliye meydanına çıkan grup, kırmızı balon bıraktılar.

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