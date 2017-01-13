Adalet Bakanlığı’ndan '15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi' kitabı

ADALET Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile ilgili '15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi' isimli kitap yayınladı.

FETÖ/PDY'nin darbe teşebbüsünün kanlı yüzünü dünyaya anlatmak için hazırlanan kitap Türkçe ve İngilizce basılırken, Türk yargısının darbeye direnişine de dikkat çekildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından hazırlanan kitapta, 312 kare fotoğraf yer alıyor. Tarihi bir albüm niteliği de taşıyan kitap, Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve sosyal medya üzerinden vatandaşların paylaşımlardan oluşan çarpıcı fotoğraf karelerinden derlendi. Kitap, Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde de elektronik ortamda yayınlandı. Kitapta, hiçbir yerde yayınlanmayan 15 Temmuz gecesi darbecilerinin hunharca yaptığı katliamlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile 'Yüzyılın İhanetine Yüzyılın Zaferi' isimli kabın tanıtımı yapıldı. Açıklamada, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından İngilizce olarak hazırlanan kitabın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere bütün ülkelerin Adalet Bakanlarına ve yüksek yargı organı başkanlarına, AB ve Avrupa Konseyi ile bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yurtdışı temsilciliklere de gönderileceği belirtildi.

'15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi’ isimli kitapta, darbe teşebbüsüne karşı Türk milletinin gösterdiği direniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak CNN Türk Televizyonu'ndan Hande Fırat'ın proğramına cep telefonu bağlanarak darbecilere karşı Türk milletini meydanlara ve sokağa çıkmaya çağırması kitapta yer aldı. Kitabın tanıtımında, "15 Temmuz tarihindeki hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 00.26’da ilk olarak CNN Türk televizyonuna face-time ile bağlanarak darbecilere karşı Türk milletini meydanlara ve sokağa çıkmaya çağırdı. Başkomutan ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ölümü göze alan samimi ve cesur liderliğindeki bu çağrısının ardından 79 milyon Türk halkı, milli iradeye sahip çıkmak için ülkenin meydanlarına ve sokaklarına akın etti" ifadelerine yer verildi.



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