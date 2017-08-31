Adalet Bakanlığı'ndan İzmir Buca'da Ceza İnfaz Koruma Memurlarına yönelik gerçekleştirilen "bombalı saldırıyla" ilgili açıklama 

"CEZAEVİ PERSONELİMİZE YÖNELİK BU SALDIRI, SADECE CEZA İNFAZ KORUMA MEMURLARIMIZA DEĞİL, AYNI ZAMANDA HUKUKA, ADALETE, MİLLETİMİZE, DEVLETİMİZE YÖNELİKTİR. BOMBALI SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR, BU ALÇAK SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİ LANETLİYORUZ"



ANKARA () - ADALET Bakanlığı, İzmir Buca'da Ceza İnfaz Koruma Memurlarına yönelik gerçekleştirilen "bombalı saldırıyla" ilgili "İzmir Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları'nda çalışan Ceza İnfaz Koruma Memurlarımıza yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, bu alçak saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Araç şoförü ile birlikte 10 personelimizi hedef alan bu saldırıda tek tesellimiz, Allah'a şükürler olsun ki can kaybı olmamasıdır. Topuğundan yaralanan bir Ceza İnfaz Koruma memuru arkadaşımız ameliyata alınmış, diğer arkadaşlarımız ise hafif yaralanmış, ayakta tedavileri yapılmıştır. Yaralı arkadaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Cezaevi personelimize yönelik bu saldırı, sadece Ceza İnfaz Koruma Memurlarımıza değil, aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize yöneliktir" dedi.

Adalet Bakanlığı, İzmir Buca'da Ceza İnfaz Koruma Memurlarına yönelik gerçekleştirilen "bombalı saldırıyla" ilgili olarak, yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle: "İzmir Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları'nda çalışan Ceza İnfaz Koruma Memurlarımıza yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, bu alçak saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Araç şoförü ile birlikte 10 personelimizi hedef alan bu saldırıda tek tesellimiz, Allah'a şükürler olsun ki can kaybı olmamasıdır. Topuğundan yaralanan bir Ceza İnfaz Koruma memuru arkadaşımız ameliyata alınmış, diğer arkadaşlarımız ise hafif yaralanmış, ayakta tedavileri yapılmıştır. Yaralı arkadaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz.

ADLİ TEŞKİLAT CAMİAMIZA BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

Adli teşkilat camiamıza büyük geçmiş olsun. İzmir Valiliğimiz, Başsavcılığımız ve sağlık çalışanlarımız saldırıya maruz kalan arkadaşlarımıza her türlü ilgi ve desteği göstermektedirler. Olayın faillerinin bulunması için de Valiliğimiz, Emniyet teşkilatımız ve Başsavcılığımız gerekli çalışmaları sürat ve titizlikle yürütmektedir. Gelişmeler, İzmir Valiliğimizce kamuoyuyla paylaşılacaktır.

CEZAEVİ PERSONELİMİZE YÖNELİK BU SALDIRI, AYNI ZAMANDA HUKUKA, ADALETE, MİLLETİMİZE, DEVLETİMİZE YÖNELİKTİR

Cezaevi personelimize yönelik bu saldırı, sadece Ceza İnfaz Koruma Memurlarımıza değil, aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize yöneliktir. Geçmişte de örneği görülen; hâkimlerimize, savcılarımıza, zabıt kâtiplerimize, mübaşirlerimize, diğer adliye çalışanlarımıza, adliyelerdeki güvenlik görevlilerimize ve ceza infaz kurumu personelimiz ile onları ailelerine yönelik saldırıların amacı açıktır. O amaç da, hukuku üstün kılmak isteyen, bunun için canla başla çalışan bir camiayı, bu kutlu çabasından geri bırakmaktır. Ama bütün bu çabalar nafiledir. Bu saldırılar; hukuku üstün kılmak için çalışan, milletimizin adalet beklentisini yerine getiren teşkilatımızın, bu doğrultudaki irade ve çabasını asla zaafa uğratamayacaktır. Adalet Bakanlığı olarak; terör saldırısında yaralanan Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları personeli arkadaşlarımıza, ailelerine, camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Adalet Teşkilatı olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."



