Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısından şehit eşine: Eşiniz Türkiye'nin kahramanı

ADALET Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Yargıda Birlik Derneği Başkan Yardımcısı Musa Heybet, İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda son mermisine kadar mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin'e "O sadece sizin değil Türkiye'nin kahramanı" dedi.Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Yargıda Birlik Derneği Başkan Yardımcısı Musa Heybet, yönetim kurulu üyeleri, daire başkanları, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru , İstinaf Mahkemeleri Başkanı Turhan Eğlenoğlu ve dernek üyesi hakim ve savcılar, 5 Ocak'ta Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ı andı.Dernek Başkanı Cumali Karakütük ve üyeleri önce şehit düşen Fethi Sekin'in görev yaptığı kulübenin önüne hep birlikte karanfil bıraktı. Ardından da Sekin'in çatışmada şehit düştüğü yere gidip karanfil bırakıp dua etti. Fethi Sekin'in baktığı 'Arap' adlı köpekte grubun arasına girdi. Heyet, Arap'ı sevip, okşadı.Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük, burada yaptığı açıklamada, “Hepimizin başı sağolsun, Türk milletinin başı sağolsun. Bu acı olayı bize yaşatanların elbet sonu hayırlı olmadı, olmayacaktır. Türk milleti her zaman hainlerle baş etmesini bilmiştir. Bir takım üzüntüler bize yaşatılsa da bununla baş edecek gücümüz de vardır, irademiz de vardır. Milletimizin kimse dizini yere getiremeyecektir, boynunu eğemeyecektir. Bu son yaşadığımız hain saldırı da İzmir Adliyesi'ne yönelmiş olup, hem buradaki adliyemizi hedef alan, hem de hukukumuzu hedef alan hain bir kalkışmadır. Türk milletinin, ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik bu eylemi Yargıda Birlik Derneği olarak, hukukçular, savcı ve hakimler olarak kınıyoruz, lanetliyoruz. Tekrar etmemesini diliyoruz. Hukuk da, Türk milletinin iradesi de bu tür saldırılarla başedecek güce sahiptir" dedi.İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ise "Tekrar başımız sağolsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun, yaralılara tekrar acil şifalar diliyorum. Yargıda Birlik Derneği'mizin değerli temsilcilerine, yöneticilerine ve üyelerine bizleri bu üzüntülü zamanda ziyaret edip, acımızı paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Başkanımızın söylediği gibi hiçbir şey, hiçbir saldırı bizleri adalet yolundan, hak yolundan, hukuk yolundan, vatana hizmet yolundan alıkoyamayacaktır. Teröristler kendi kanlarında boğulacaklardır. Milletimizin başı sağolsun" dedi.Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Yargıda Birlik Derneği eski Başkanı ve şimdiki Başkan Yardımcısı Musa Heybet, "Biz hukuk camiası olarak, Yargıda Birlik Derneği olarak terörü lanetliyoruz. Şu an Fethi Sekin polisimizin şehadet şerbetini içtiği noktadayız. Tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz, bu özverili mücadelelerinden dolayı. Tüm güvenlik güçlerimiz, adalet camiamız, hakim ve savcılarımız el birliği ile bu teröre karşı mücadelede asla taviz vermeyecekler, halkımız merak etmesin. Bu zor günleri inşallah birlik, beraberlik ve el birliği içerisinde, Allah'ın izni ile atlatacağız. Şehit mübaşirimize, şehit polisimize Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Hepsinin ruhu şad olsun. Hepsinin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Milletimize de diyoruz ki asla korkmayacağız, bu mücadeleyi bırakmayacağız, bu mücadeleyi biz kazanacağız inşallah" dedi.Sosyal Tesisler önünde, şehit Fethi Sekin ve Musa Can adına lokma döküldü. “Bu elleri kıramıyacaksınız. İzmir Adliyesi'nin e milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yargıda Birlik Derneği" yazan afişin önünde Cumali Karakütük, lokmaları vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı.Şehit polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia ve oğlu Burak Tolunay Sekin ile ablası Fethiye Acun da lokma dökülen yere geldi. Adalet Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Musa Heybet, Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e sarıldı. Heybet, Rabia Sekin'e “Eşiniz bir çok kişiye örnek oldu. Aziz hatırasını yaşatacağız. Ailesine mirasına, anılarına sahip çıkacağız. Söz veriyoruz. O sizin de, Türk milletinin de, hukukçuların da kahramanı. Türkiye'nin kahramanı" dedi.

