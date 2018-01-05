Adalet Bakanı Gül’den esnaf ziyareti

İZMİR'de bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cuma namazını kıldığı Gaziemir ilçesinde, esnafı ziyaret etti.

İzmir Adliyesi’ne yönelik olarak, PKK'lı teröristler tarafından bir yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir'de düzenlenen anma törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ardından cuma namazını kılmak için Gaziemir’e geçti. Gülhane Camisi’nde namazını kılan Bakan Gül, çıkışta, kanser nedeniyle yaşamını yitiren Sedat Dilek (65) isimli vatandaşın cenaze namazında saf tuttu. Namazın ardından Gaziemir Meydanı'na geçerek esnaf ziyaretinde bulunan Gül’e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya ve partililer eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Bakan Abdulhamit Gül, daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek, Ankara’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.



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