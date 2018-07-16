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Adalet Bakanı Gül: OHAL uygulaması bir kaç gün içinde son ermiş olacak

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK / İSTANBUL, () ADALET  Bakanı Abdülhamit Gül, "OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak" dedi.   "(FETÖ DAVALARI) Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması...

Adalet Bakanı Gül: OHAL uygulaması bir kaç gün içinde son ermiş olacak


Gülseli KENARLI -Harun UYANIK / İSTANBUL, () ADALET  Bakanı Abdülhamit Gül, "OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak" dedi.   "(FETÖ DAVALARI) Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir" diyen Bakan Gül,  "2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu" na katıldı.  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen sempozyuma,  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi de katıldı. 

"KARARLI MÜCADELE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"
"OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak" diyen Bakan Gül, "Ancak, OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir" dedi. 

"2 BİN 382 SANIĞA CEZA"
FETÖ ile mücadelede yargılamayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül, “15 Temmuz, aynı zamanda Türk Yargısının alnının akıyla çıktığı büyük sınavlarından biridir. Darbeler Türk yargısını, vesayet merkezlerinin kondisyon alanına dönüştürmüştür. Tarihimizde ilk kez Türk yargısı bu rolü reddetmiştir. 15 Temmuz kalkışmasının sıcak dakikalarında hızla harekete geçmiş, cesaretle darbecilerin üstüne gitmiştir. Kalkışmanın asli failleri, yani o gece kalkışmaya eylemli olarak katılan FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yolunda hızla ilerlemektedir. Doğrudan darbe teşebbüsüyle ilgili olan soruşturmalar bir dosya dışında tamamlanmış durumdadır. Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarda 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir" dedi. 

"ADİL BİR YARGILAMA YAPILMAKTADIR"
Bakan Gül, "Elbette, mahkemeler bir mahkumiyet otomatı gibi çalışmamakta, suçluyla suçsuzu ayırarak adil bir yargılama yapılmaktadır. Bu çerçevede yargılanıp hak ettiği cezaları alanlar yanında, yargılama sonunda beraat edenler de bulunmaktadır. Savcılarımız iddialarını titiz biçimde takip etmekte, taleplerinin aksine kararları istinaf ve temyiz kanun yollarına taşıyarak hukuki denetim görevlerini titiz biçimde yerine getirmektedir Hiç kimse şehitlerimizin, Ömer Halis Demir'in, Olçoklar'ın kanının yerde kalmasını bizden beklemesin, sonuna kadar Türk milleti, Türk yargısı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" diye konuştu. 

“FETÖ İLE MÜCADELEDE İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR"
Gül, “FETÖ ile mücadelede iki kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete uğramasına asla müsaade etmeyiz. Sürecin sulandırılmasına, amacından, ekseninden kopmasına, suçlular için cezasızlık sonucuna asla tahammül edemeyiz. İkinci kırmızı çizgimiz, hukuktur, adalettir. Mücadelenin yegane başarı ölçüsü, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı, mağdurla mücrimi ayırmak, ona göre muamele etmektir. Elbette bu mücadelenin yargı boyutunda, hiç kimsenin bağımsız mahkemelere vekaleten konuşma yetkisi bulunmamaktadır. Soruşturma ve kovuşturmalar bağımsız yargı mercilerince yürütülmektedir" dedi. 


(FOTOĞRAF)

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