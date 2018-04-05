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Adalet Bakanı Gül'den Avukatlar Günü mesajı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. Gül mesajında, "Avukatlarımızın mesleklerini daha etkin bir biçimde ifa edebilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getireceğiz"...

Adalet Bakanı Gül'den Avukatlar Günü mesajı
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. Gül mesajında, "Avukatlarımızın mesleklerini daha etkin bir biçimde ifa edebilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getireceğiz" dedi. 
Adalet Bakanı Abudlhamit Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Gerçek bir hukuk devleti, ancak bireylerin hakkının etkin bir biçimde korunması gerektiğinde, bu hakkın her türlü merci önünde savunulması ile mümkündür. Savunma hakkının etkin biçimde kullanılmasının da ancak özgür ve bağımsız avukatlar yolu ile olacağı tartışmasızdır. Bu nedenle avukatlık, adaletin tecellisinde ve adaletin teminatı altındaki hürriyetlerin korunup sürdürülmesinde insanlık tarihi boyunca üstlendiği önemli misyonu  gelecekte de devam ettirecektir. Adalet Bakanlığı olarak, avukatlarımızın mesleklerini daha etkin bir biçimde ifa edebilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getireceğiz. Bu düşüncelerle, başta avukatlar olmak üzere tüm yargı camiamızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

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