Adalar hariç diğer vapur seferleri normale döndü

Ersan SAN-İSTANBUL,()
YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle yapılamayan Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı. Eminönü-Adalar seferi ise hala yapılamıyor.
FOTOĞRAFLI
Ersan SAN-İSTANBUL,() YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle yapılamayan Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı. Eminönü-Adalar seferi ise hala yapılamıyor. FOTOĞRAFLI
11 Mart 2018 Pazar 13:53
Ersan SAN-İSTANBUL,()
YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle yapılamayan Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı. Eminönü-Adalar seferi ise hala yapılamıyor.
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