Adalar'a götürmek istiyordu... 14 at 1 haftadır boş arsada bekliyor



Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () KARTAL'da kaçak olarak Adalar'a götürülmek istenen atlar günlerdir bekletildikleri arsada bulundu.



Kartal Yunus Mahallesi'ndeki boş bir arazideki atları görenler belediyeye şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler atların sahibi olduğunu söyleyen Metin Işık'tan gerekli belgeleri göstermesini istedi. Işık'ın gösterdiği belgeleri inceleyen görevliler atların Adapazarı'na kadar getirilme izninin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, İstanbul'a belgesiz getirilen atlarla ilgili işlem yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paşaköy'de bulunan yediemine götürüleceği öğrenildi.

"ZABITA KOVALIYOR, POLİS KOVALIYOR..."



Metin Işık, atları Erzincan'dan getirdiğini belirterek, "Adada iki tane arabam var. 1 senedir Adalar'a at girişi yasak. Adada atlar da pahalı alamadık. Gittik Erzincan'dan 3-5 tane aldık getirdik buraya. Ada'ya sokamıyoruz. Bir yere de götüremiyoruz. Zabıta kovalıyor, polis kovalıyor, ilçe tarım kovalıyor ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Işık arazide bekletilen atlardan bir tanesinin de çalındığını söyleyerek, "1 tanesini de çaldılar. Adaya götürecektim. 2 aydır bakıyorum. Bu hayvanseverler ayaklandıysa alsınlar baksınlar. Bu atlara yem alacak param yok. Toprak yiyorlar" dedi.

Bir süre sonra mahalle sakinleri çalındığı söylenen atın başka bir arazide olduğunu ekiplere bildirdi. Çalındığı söylenen at da kısa sürede bulundu. Atların İBB'ye ait Paşaköy'deki alana götürüleceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)