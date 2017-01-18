ACT’ten kaza açıklaması

İSTANBUL () - KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek’te iniş sırasında düşen Boeing 747-400F tipi kargo uçağının kazasının ardından ACT Havayolları bir açıklama yaptı. Kaza üzerinde araştırmalar bitmeden algı operasyonunun yapıldığına dikkat çeken şirket, bilgi kirliliğinin önlenmesi için önlem alınmasını istedi.



İŞTE O AÇIKLAMA



“16 Ocak 2017 Pazartesi sabahı Türkiye saati ile 04:20’de yaşanan elim kaza ile ilgili olarak çeşitli medya platformlarında çıkan bir takım asılsız ve yanlış bilgilerin yarattığı gerçekle ilgisi olmayan algıyı önleme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle bilinmesi gerekir ki; dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bir uçak kazasının ardından hiçbir kişi ve kuruluşun mesnetsiz iddia ve ithamlarla algı operasyonu yapmaya hakkı yoktur.

Sivil hava aracı kazalarında yetkili kurumlar Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’dür. Bu kurumlar kara kutuların açılması ve gerçek bilgilerin elde edilmesini sağlar. Ulaştırma Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu bu bilgiler ışığında ve kaza mahallinde yapılacak incelemelerden sonra gerekli açıklamayı yapar. Amaç, bir daha benzer bir kaza olmasını önlemek ve bu amaçla alınacak tedbirleri tespit etmektir.

Yetkisi olmayan, derinlemesine havacılık bilgisi olmayan, insan hayatına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, havacılık camiasına ve ülkesinin sorumlu kurumlarına saygısı olmayan kişilerin yaratacağı bilgi kirliliği, sadece magazin haberi olacak ve kazanın gerçek nedenlerinin ortaya çıkmasına hizmet etmediği gibi kederli kişi ve ailelerin acılarını derinleştirmekten öteye geçmeyecektir.

Bu nedenle, her türlü bilgi kirliliğini önlemek amacıyla, aşağıdaki noktaların açıklanması gerekli görülmüştür:

1. Boeing 747-400 kargo uçaklarının kokpitinde üç pilot değil, iki pilot uçmaktadır. Uçağın tasarımı buna göre yapılmıştır. Hong Kong-Bişkek 6 saatlik bir uçuştur ve görev süresi nedeniyle ilave pilot ihtiyacı yoktur. İlgili seferde uçağımızda iki pilot, bir teknisyen ve bir yükleme uzmanı görev yapmaktaydı.



2. İlgili sefer şirketimizin Bişkek Havaalanı’na ilk uçuşu değildir. ACT Havayolları Boeing 747-400 tipi uçakları ile bugüne kadar Bişkek Havaalanı’na 52 sefer gerçekleştirmiştir.



3. Uçağımızda yedek meydanlara gidiş dahil olmak üzere yeterli miktarda yakıt bulunmaktaydı.



4. Uçağımızın birden fazla iniş teşebbüsünde bulunduğu bilgisi yanlıştır.



5. Uçağımızda görev yapan pilotlarımız, mesleklerinde son derece başarılı olan, görevlerini gerekli bilinç ve sorumlulukla yıllarca yapmış kıymetli kişilerdi. Daha önce kaptan pilot olarak herhangi bir kaza-kırım olayına sebebiyet vermemişlerdir.



6. ACT Havayolları kurulduğu yıldan beri sadece kargo havayolu olarak faaliyet göstermektedir. Hiçbir dönemde yolcu taşımacılığı yapmamıştır. Dolayısıyla şirketimizin daha önce yaşanmış herhangi bir yolcu uçağı kazası ile ilgisi yoktur



7. ACT Havayolları, Çin’den Avrupa’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya ve Ortadoğu’ya kadar pek çok ülkenin havaalanlarına seferler düzenleyen bir Türk şirketidir. Bütün bu ülkelerin semalarında ve havaalanlarında Türk bayrağını onurla taşıyan bir firmadır. Dünyanın en büyük kapasiteli kargo uçaklarını Türkiye’ye getirmiş, gerekli altyapı ve kadroyu kurmuş, uluslararası ortakları ve müşterileri olan ve ülkemiz ekonomisine döviz kazandırarak önemli miktarda katkıda bulunan bir firmadır.



8. ACT Havayolları, 22 Ağustos 2011 tarihinde ülkemize 110 ton kapasiteli bu dev uçakları getirmeyi başarmış ve bugün filosunda 6 adet uçağı bulunan uluslararası bir firmadır. Uluslararası platformda bir Türk firması olarak adından pozitif söz ettiren sayılı global firmalardan biridir.



9. ACT Havayolları, bugüne kadar bu dev uçaklarla 9470 sefer yapmış ve 47,388 saat uçuş gerçekleştirmiştir.



10. ACT Havayolları, hem Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, hem Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi tarafından, hem de IATA yetkili kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenen ve bu denetlemelerden bugüne kadar başarı ile geçmiş olan bir firmadır.



11. ACT Havayolları, elim kazada kaybedilen bu uçakla, 2016 yılında, Çin, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da, toplam 498 sefer gerçekleştirmiş ve 3171 saat uçmuştur.



12. Elim kazada kaybedilen uçak, 29 Şubat 2016’da İngiltere’nin Londra Stansted ve 1 Aralık 2016 tarihinde Fransa’nın Paris Charles de Gaulle Havaalanlarında Avrupalı uzman ekiplerce denetlenmiş ve bulgusuz bir şekilde tam notla geçmiştir. Bu gerçekler ışığında, bu konuda söz söylemek isteyen herkesi, konuya sorumluluk bilinci ile yaklaşmaya, kara kutuların çözülmesi ve kaza kırım raporunun açıklanmasına kadar sabırla beklemeye davet ediyoruz”