Açlık grevini sürdüren Kemal Gün'e oğlunun kemikleri teslim edilecek

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, () - TUNCELİ'de düzenlenen hava harekatında öldürülen DHKP-C'li oğlu Murat Gün'ün kemiklerinin verilmesi için 83 gün önce açlık grevi başlatan Kemal Gün'ün sağlık durumunun bozulması üzerine, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan heyet, Vali ve Başsavcılıkla yaptıkları görüşmenin ardından, kemiklerin kısa bir süre sonra babaya teslim edileceği bildirildi.

Tunceli'deki Seyit Rıza Meydanı'nda 83 gün önce açlık grevi başlatan Kemal Gün'e oğlunun kemiklerinin verileceği belirtildi. Aralarında Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, CHP İl Başkanı Ali Rıza Günder, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yusuf Cengiz'den oluşan heyet, Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Başsavcı Behçet İşlek ile Gün'ün sağlık durumunun bozulması üzerine, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen oğlunun kemiklerinin babasına teslimini görüştü.

Vali ve Başsavcı ile yapılan görüşmenin ardından heyet, Tunceli barosunda göreşmeleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Tunceli Baro Başkanı Yıldırım, Başsavcının kendilerine verdiği bilgiye göre, operasyonda öldüğü ifade edilen kişiler ile ailelerinin doku örneklerinin mukayesesi noktasında olay yerinde elde edilen materyallerde DNA profilinin bulunamadığını söyledi. Yıldırım, "DNA profili bulunamayan cenazeler, Adli Tıp Kurumu tarafında yapılacak başka işlem bulunmadığı için Tunceli'ye gönderilicek ve buradan Belediye'ye teslim edilecek. Tunceli Belediye Başkanvekilliğini yürüten Tunceli Valisi Osman Kaymak ile görüşmemizde sayın Kaymak, ailenin talebi doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kendilerine teslim edilecek olan kemiklerin Kemal Gün'ün talebi doğrultusunda kendisine teslim edileceğini söyledi. Gün, tarafından istenildiği yere gömülebileceğini sadece kendilerine resmi olarak gömüleceği yerdeki köy muhtarı tarafından nereye gömüldüğüne dair fotograf ve görüntü getirilmesi gerekiyor. Bizler yaşam hakkının kutsallığına inanan insanlar olarak yasalarla güvence altına alınan yaşam hakkı nedeniyle kemiklerin teslim edilmesi ile birlikte Kemal Gün'ün açlık grevini sonlandıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Vali ve Başsavcı ile görüşme yapan heyet daha sonra 83 gündür Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevini sürdüren Kemal Gün'ü ziyaret etti. Gün, burada yaptığı açıklamasında, oğlunun kemiklerinin verilmesiyle açlık grevini sonlandıracağını dile getirerek, kemikleri köylerinde toprağa vereceğini söyledi.

Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ise, cenazelere ait kemik ve kalıntıların ve diğer bulguların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan kargoya verildiğini ve bir iki gün içinde Tunceli'ye ulaşacağını dile getirdi. Özmen, "Vali bey, Adli Tıp'tan gelecek cenazenin kendilerine teslim edilir edilmez cenazeyi Kemal Gün'e vereceklerini ve ailenin cenazeyi istediği yere defnedebileceğini bizlere taahhüt ettiler.Kemal amca da bizlere cenazenin kemiklerin kendisine teslim edilmesi durumunda açlık grevini sonlandıracağını söyledi" diye konuştu.

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