Açlık grevi 65.gününde

Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - AVRUPA Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Başkanı Gianni Pitella, KHK ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'yı Yüksel caddesinde ziyaret etti.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevlerinin 65'nci gününde, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Başkanı Gianni Pitella'nın yanı sıra, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, HDP Milletvekili Mithat Sancar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek vermek için bir araya geldi.

'İŞİMİZİ EKMEĞİMİZİ İSTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Açlık grevinin 65. gününde konuşan Öğretmen Semih Özakça, "65 gündür kendi irademizle ve kararlılığımızla eylemimizi sürdürüyoruz. 185 gündür bu alandayız. Bizler eylemimizi eriyerek vücutlarımızda sürdürüyoruz ve aynı zamanda yüksel caddesi bizim evimizdir. Buraya saldırarak bütün halkı sindirmeye çalışıyorlar. Bu korku politikasına karşı bizim cevabımız bu alana daha kitlesel bir şekilde çıkmak olacak ve işimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

'İKİ SEVGİLİ HOCAMIZIN YANINDAYIZ'

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz "Hiçbir sebebi olmadığı halde toplumun birçok kesiminde, birçok kamu çalışanı için, sevgili hocalarımız da işleri ve aşları üzerinden siyaset şeklinde terbiye edilmek istendi. Onlarda 'bizim bu anlamda terbiye edilmek durumumuz yok ama işimize ve ekmeğimize sahip çıkıyoruz' dediler. Bu süreçte hocalarımızın yanında oldunuz. Şimdi Türkiye'nin tamamı onların sesine ses katıyor. Aslına bakarsanız içine girdiğimiz bu karanlık ve hukuksuz döneme simgesel anlamda itiraz ettiğimiz iki sevgili hocamızın yanındayız" dedi.

'ONURLARINI KORUMAK İÇİN BU EYLEMİ YAPIYORLAR'

Açlık grevinin 65. gününde yüksel meydanında direnişin devam ettiğini söyleyen HDP Milletvekili Mithat Sancar "Öyle bir zulüm ki insanları açlık ve yoklukla terbiye etmeye çalışıyorlar. Bu bir yezid politikasıdır. İnsanları susuz bırakmak, aç bırakmak üzerine terbiye etmeyi hedefleyen bu politikayı deneyen başka zalimler de olmuştur. Madem siz açlıkla terbiye etmek istiyorsunuz, sizin bunu yapmanıza izin vermiyoruz biz kendimiz açlığa yatıyoruz dediler. Açlığı tercih ettikleri için değil, onurlarını korumak için bu eylemi yapıyorlar" diye konuştu.

'ENFEKSİYON RİSKLERİ BULUNMAKTA'

Tabipler Odası 65 gündür süren açlık grevi ile ilgili olarak; "Bugün itibariyle Semih Özakça 17 kilo, Nuriye Gülmen ise 9 kilo kaybetmiştir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve açık alanda yapılan bir eylem olması nedeniyle kendilerinin çok ciddi anlamda bir enfeksiyon riskleri bulunmaktadır. Bu da her gün artan yorgunluk unutkanlık ve vücut ağrısı gibi şikakyetlerle karşımıza çıkmaktadır" açıklamasında bulundu.

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