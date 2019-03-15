Acısını unutmak için başladığı deve çulu işleme işi gelir kapısı oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 yıl önce ölen anne ve babasının acısını unutmak için başladığı ve daha sonra hobisi haline gelen deve çulu işleme işi, Ayşe Çimen'in (47) gelir kapısı oldu. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Çimen'in, mikro kredi alarak, evde el emeği göz nuru dökerek işlediği deve çulları, şampiyon güreş develeri ile turizm bölgelerinde turist gezdiren develeri süslüyor.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Çimen, 5 yıl önce annesi Gülizar ile babası Mustafa Öz'ü, 5 ay arayla kaybetti. Çimen acısını unutmak için güreş develerinin üzerine süs olarak örtülen çullara işleme yapmaya başladı. Bu işi yapan tanıdıklarının da yardımıyla kısa sürede öğrendiği çul üzerine çeşitli motif ve süsleme işlemesi, zamanla hobisi haline geldi. Çimen, aile bütçesine katkıda bulunmak için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) aracılığıyla bin TL mikro kredi alarak, çul işleme işini gelir kapısına dönüştürdü. Eşi işlediği bir suç nedeniyle 1.5 yıl önce cezaevine girince, en büyüğü 12 yaşında olan 2'si kız, 3 çocuğuna hem annelik, hem de babalık yapmaya başlayan Çimen, işine daha sıkı bağlandığını söyledi.

EL EMEĞİ, GÖZ NURU DÖKÜYOR

Zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Ayşe Çimen, "Deve çulu işleme işi sayesinde kazandığım para ile, biraz borçlarımız vardı, onları ödedim. Evim kira, 3 çocuğum eğitim görüyor. Her ay 600 lira kira veriyorum. Evin mutfak masrafları, faturalar var. Bu iş olmasa geçirmem zor. Malzeme alıp, işi biraz daha büyütebilmek için mikro krediden 3 bin lira daha çektim" dedi.

Bir çulun üzerindeki işlemeyi büyüklüğüne ve zorluk derecesine göre 3- 4 günde bitirdiğini belirten Çimen, "Hazır olarak satılan çulları boyu ve kalitesine göre 70 ile 110 lira arasında değişen fiyatlarla alıyorum. Üzerine işleme yatığım yünlerin yumağı ise 5 lira. Çulların üzerine işlemesini yaptıktan sonra ise 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. İşlediğimiz deve çulları Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla'daki şampiyon develer ile Antalya ve Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde turist gezdirmek için kullanılan develerin üzerlerini süslüyor" dedi.

AYDA EN FAZLA 10 DEVE ÇULU İŞLEYEBİLİYOR

Ayda ancak 8 veya 10 deve çulu işleyebildiğini aktaran Çimen, "Ev işlerinden artan zamanlarımda ancak işlemeleri yapabiliyorum. Çocuklarımı uyuttuktan sonra işlemeleri yapmaya başlıyorum. Gece boyunca çayımı içip, işlemlerimi yaparak adeta çullarımla dertleşiyorum. Hatta arada çocuklarımın da yardım ettiği oluyor. Çamaşır makinem arıza yaptı, yenisini alamadım. Çamaşırlarımızı bize destek olmak için komşularımız yıkıyor. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

AYDIN'DA 5 BİN 200 KADINA KREDİ DESTEĞİ

Mikro Kredi Aydın Şube Yöneticisi Müşerref Şimşek Kahraman, 2008 yılından bu yana Aydın'da dar gelirli olup, ihtiyaç sahibi olan, evde iş yapmak isteyen kadınlara ellerinden geldiğince 'mikro kredi' sermayesi ile destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Kahraman, "Bugüne kadar 5 bin 200 kadına 16 milyon TL kredi dağıtımı yaparak elimizden geldiğince Aydınlı kadınların yanında durduk" dedi.



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