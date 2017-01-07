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Acil servislerde gribal enfeksiyon yoğunluğu yaşanıyor

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Sebe, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuruların 2 kattan fazla arttığını söyledi. Soğuk havalarla birlikte...

Acil servislerde gribal enfeksiyon yoğunluğu yaşanıyor
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Sebe, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuruların 2 kattan fazla arttığını söyledi.
Soğuk havalarla birlikte üst ve alt solunum yolu hastalıkları, gribal enfeksiyonlar, yüksek ateş, nefes darlığı gibi şikayetler arttı. Hastane koridorları ve acil servisler, özellikle gribal enfeksiyon şikayetiyle gelenlerle adeta dolup taşıyor. Kış ayları dolayısıyla artış hızı yükselen hastalıklarla mücadele için soğuktan korunma, iyi beslenme ve kapalı ortamlarda fazla kalınmamasını öneren Prof. Dr. Ahmet Sebe, serviste daha önce günlük ortalama 200-250 hastayı tedavi ettiklerini, şimdilerde ise günlük ortalama 450-500 civarında kişiye tıbbi müdahalede bulunduklarını anlattı. Hastaneye gelenlenin sayısında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sebe, "Gelen hastaların neredeyse 250-300'ünde gribal enfeksiyon, solunum yolu rahatsızlıkları, yüksek ateş gibi şikayetler var. Bir salgın durumu söz konusu değil ama çok ciddi bir artış var" dedi.
ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI
Soğuk hava nedeniyle hastalıkların daha çok görüldüğünü bildiren Prof. Dr. Sebe, "Bu dönemle insanlar kapalı ortamda daha fazla bulunuyor. Bu nedenle virüslerin bulaşma riski daha fazla. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar dikkatli olmalı. Kapalı alanlardan uzak durulmalı, tokalaşıp öpüşülmemeli. Düzenli beslenilmeli, yeterli sıvı tüketilmeli, ortamlar iyi havalandırılmalı" diye konuştu.

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