Açıkhava'da Tarkan rüzgarı
İstanbul - MEGASTAR Tarkan, Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi. 'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisinin ilkinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alan sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı,...
İstanbul - MEGASTAR Tarkan, Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi.
'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisinin ilkinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alan sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, yağmura ve soğuk havaya rağmen hayranlarının kendisini konserde yalnız bırakmamasından dolayı herkese teşekkür etti. Sevenlerinin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Tarkan, “Dudu", “Kış Güneşi", “Hepsi Senin mi?" gibi klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra son albümünden “Yolla", “Biz Çocukken", “Çok Ağladım" gibi şarkılarını da seslendirdi. Megastar, 22 şarkıdan oluşan repertuvar unutulmaz bir gece yaşattı. 6 konserlik Açıkhava maratonunun ilk gecesinde Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü isimlerde yer aldı.
(FOTOĞRAF)
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|İkindi
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|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
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|O
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|1. Alanyaspor
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|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
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|4
|4
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|4
|4
|16. Kayserispor
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|2
|17. Gençlerbirliği
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|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
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|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0