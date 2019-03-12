Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Academia’nın 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonu tanıtıldı

İSTANBUL, () – BEYMEN’in Academia markası İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonunu tanıttı. Yeni koleksiyonda, “2000’lerin feminen ve umursamaz tavrı, 80’lerin cesur ve dinamik detaylarıyla buluşturuldu” ifadelerine yer verildi. Beymen’in...

Academia’nın 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonu tanıtıldı

İSTANBUL, () – BEYMEN’in Academia markası İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonunu tanıttı. Yeni koleksiyonda, “2000’lerin feminen ve umursamaz tavrı, 80’lerin cesur ve dinamik detaylarıyla buluşturuldu” ifadelerine yer verildi.

Beymen’in kadınlara yönelik hazırladığı Academia’nın İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu tanıtıldı. Beymen’den yapılan açıklamada, yeni koleksiyon hakkında şu detaylara yer verildi:

“Pop-art akımının en önemli temsilcisi Andy Warhol’dan ilham alan çiçek desenlerinden sızan canlı renkler ve gün batımı tonlarındaki soyut karalama desenler, yazın herşeyi güzelleştiren filtresine gönderme yapıyor. Çizgi desenler, jakar ve file örgü dokuları ise gölgede hissedilen ferahlama duygusunu bizlere yansıtıyor.

Koleksiyon genelinde yüzey ve dokulara yansıyan yaz hissi, modern ve yalın siluetlerle birleşerek Academia kadının vazgeçilmezi rahatlık ve işlevsellik kavramlarına gönderme yapıyor. Sokak stili ve aktif giyimin trendlerinden ilham alan dikişler ve lastik detayları, ürünlere kullanım kolaylığı sunuyor, maskülen kesimler ve akışkan silüetler ise feminenliği öne çıkarıyor.

Zamansız ve karma zevklerin birlikteliğini vurgulayan koleksiyonda nostaljik çiçek düğmeler, metal tokalar ve taş baskılı t-shirt grafikleri sürpriz detaylar olarak karşımıza çıkıyor.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328