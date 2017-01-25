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Aç kalan yılkı atları, Karacadağ’ın eteklerine indi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA’da Ereğli Dağcılık ve Tenis Kulübü üyeleri, Karacadağ’a yaptıkları geleneksel doğa yürüyüşünde yılkı atlarını görme fırsatı buldu. Ekip üyeleri, yükseklerde 3 metreye kadar ulaşan...

Aç kalan yılkı atları, Karacadağ’ın eteklerine indi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA’da Ereğli Dağcılık ve Tenis Kulübü üyeleri, Karacadağ’a yaptıkları geleneksel doğa yürüyüşünde yılkı atlarını görme fırsatı buldu. Ekip üyeleri, yükseklerde 3 metreye kadar ulaşan kar nedeniyle ot bulmakta zorlandıkları ve aç kaldıkları için Karacadağ’ın eteklerine kadar inen yılkı atlarının fotoğrafını çekti. 
İç Anadolu Bölgesi’nde sert geçen kış şartları Toros Dağları’ndaki yabani hayvanların   yaşamını da güçleştiriyor. Orta Toroslar’da bulunan Aydos Dağları’nın eteklerinde yaşayan yılkı atları da, yüksek kesimlere yağan metrelerce kar nedeniyle yiyecek bulamayınca dağların eteklerine inmeye başladı. Daha önce Aydos Dağları’nın Göğeri ve Berendi Yaylası’nda görülen yılkı atları, bu kez Ereğli Dağcılık ve Tenis Kulübü’nün (ERDAK) geleneksel doğa yürüyüşleri gezisinde ekip üyeleri tarafından Karacadağ’ın eteklerinde görüldü. Dağcılar, 10- 12 attan oluşan gruplar halinde dolaşan, yerleşim birimlerinden ve insanlardan uzak duran yılkı atlarının fotoğrafını çekme imkanı buldu. Dağın eteklerinde bulunan yerleşim birimlerindeki köylüler, zaman zaman atlar için doğaya ot bıraktıklarını anlattı. 
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