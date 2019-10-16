Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi. 19 yetiştin yaban domuzu, dün saat 21.30 sıralarında ormanlık alandan otellerin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne...
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi.
19 yetiştin yaban domuzu, dün saat 21.30 sıralarında ormanlık alandan otellerin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne indi. Turist ve kent sakinlerince görüntülenen domuz sürüsü, çöp konteynerlerinde ve çevresinde yiyecek aradı. Araçlarını durduran sürücüler anayoldan karşıya geçen domuzların geçişlerini bekledi, o anları ise cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntülere, "Artık korkmuyorlar ve ormanlık alanda gibi gezip, yiyecek arıyorlar. Yetkililer ve hayvanseverler ormanlık alanlara yiyecek atmalı. Yaban domuzları kendi alanlarında beslenmeli, aksi halde bir kaza veya sorun çıkacak" yorumları yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2