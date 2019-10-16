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Aç kalan yaban domuzları şehre indi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi. 19 yetiştin yaban domuzu, dün saat 21.30 sıralarında ormanlık alandan otellerin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne...

GENEL 16.10.2019, 12:13
Aç kalan yaban domuzları şehre indi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi.
19 yetiştin yaban domuzu, dün saat 21.30 sıralarında ormanlık alandan otellerin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne indi. Turist ve kent sakinlerince görüntülenen domuz sürüsü, çöp konteynerlerinde ve çevresinde yiyecek aradı. Araçlarını durduran sürücüler anayoldan karşıya geçen domuzların geçişlerini bekledi, o anları ise cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntülere, "Artık korkmuyorlar ve ormanlık alanda gibi gezip, yiyecek arıyorlar. Yetkililer ve hayvanseverler ormanlık alanlara yiyecek atmalı. Yaban domuzları kendi alanlarında beslenmeli, aksi halde bir kaza veya sorun çıkacak" yorumları yapıldı.

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