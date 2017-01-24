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Aç kalan tilkiye kayakçılar doyurdu

ERZURUM, () - KARLI ve soğuk havanın hüküm sürdüğü Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezinde aç kalan tilki, kayakçıların verdiği yiyeceklerle karnını doyurdu. Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışının ardından başlayan Sibirya soğukları...

Aç kalan tilkiye kayakçılar doyurdu

ERZURUM, () - KARLI ve soğuk havanın hüküm sürdüğü Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezinde aç kalan tilki, kayakçıların verdiği yiyeceklerle karnını doyurdu.
Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışının ardından başlayan Sibirya soğukları doğada yaşayan hayvanları da olumsuz etkiledi. Erzurum kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezinin sosyal tesislerine kadar inen bir tilki, kayak yapanların adasında yiyecek aradı. Kayak yapmayı bırakan Erdal Emeç otomobilin bagajında bulunan elmaları tilkiye verdi. Tilki elmaları yerken, Erdal Emeç'in çabaları arkadaşları tarafından görüntülendi.

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