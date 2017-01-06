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Aç kalan kurt sürüsü, fırıncıya saldırdı

NİĞDE, () - NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan ve merkeze bağlı Elmalı Köyü'ne inen kurt sürüsü sabah erken saatte işyerini açan fırıncı Mehmet Karabobuş'a saldırdı. Köylüler tarafından tüfekle ateş açılan kurtlardan...

Aç kalan kurt sürüsü, fırıncıya saldırdı

NİĞDE, () - NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan ve merkeze bağlı Elmalı Köyü'ne inen kurt sürüsü sabah erken saatte işyerini açan fırıncı Mehmet Karabobuş'a saldırdı. Köylüler tarafından tüfekle ateş açılan kurtlardan biri öldürüldü.
Sert geçen hava şartları nedeniyle doğada  yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, insanların bulunduğu alanlara inmeye başladı. Niğde'de sabah erken saatlerde merkeze bağlı Elmalı Köyü'ne inen kurt sürüsü, işyerini açan fırıncı Mehmet Karabobuş'a saldırdı. Köylüler ateş açarak kurtlardan birini vurdu, diğer kurtlar ormanlık alana kaçtı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan Mmehmet Karabobuş ve köylüler, ilk kez gündüz böyle bir kurt saldırısına tanık olduklarını söyledi.

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