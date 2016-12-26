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Aç kalan domuz sürüsü Tunceli kent merkezine indi

TUNCELİ ve çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek çöp kutularında yiyecek aradı. Domuz sürüsünün yiyecek arama anları yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile...

Aç kalan domuz sürüsü Tunceli kent merkezine indi
TUNCELİ ve çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek çöp kutularında yiyecek aradı. Domuz sürüsünün yiyecek arama anları yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Bu yıl erken bastıran kar yağışı, kent merkezi ve kırsal kesimdeki yaşamın yanı sıra, yabani hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde yiyecek bulamayan bir domuz sürüsü, dün akşam geç saatlerde Tunceli kent merkezindeki Atatürk Mahallesi'ne indi. Çevredeki bina ve sitelerin çöp kutularına dadanan domuzlar, yiyecek aradı. Aracıyla yoldan geçen bir kişi, domuz sürüsünün çöp kutuları ve yol kenarında yiyecek arama anını cep telefonu ile görüntü. Bu arada, kent merkezi ile bağlı ilçelerde toplam 138 köy yolu aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için Özel İdare Genel Sekreterliği, karayolları ve belediye ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

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