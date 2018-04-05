ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU 

Başbakan Binali Yıldırım'ın, resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız.
ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım'ın, resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız. ANKARA ()
05 Nisan 2018 Perşembe 18:20
Başbakan Binali Yıldırım'ın, resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız.
ANKARA ()
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