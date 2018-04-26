ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 

ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU'NUN SAAT 14.00'TE TBMM'DE YAPMASI ÖNGÖRÜLEN BASIN TOPLANTISINI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ.
ANKARA ()
ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU'NUN SAAT 14.00'TE TBMM'DE YAPMASI ÖNGÖRÜLEN BASIN TOPLANTISINI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ. ANKARA ()
26 Nisan 2018 Perşembe 13:43
ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU'NUN SAAT 14.00'TE TBMM'DE YAPMASI ÖNGÖRÜLEN BASIN TOPLANTISINI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ.
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