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"Abla" operasyonunda 36 tutuklama

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Ocak'ta düzenlediği FETÖ/PDY'nin 'Abla' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit...

"Abla" operasyonunda 36 tutuklama

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Ocak'ta düzenlediği FETÖ/PDY'nin 'Abla' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 73 kişiden 55'i yakalanarak gözaltına almıştı.


Şüphelilerin, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. 13 şüpheli hasta ve hamile oldukları gerekçesiyle savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 42 kişi ise dün adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından 42 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 4 kişi adli kontrol talebiyle, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI İDDİA ETTİLER


Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırmalarda şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarında birbirlerini tanımadıklarını iddia ettikleri fakat çok kez aynı zamanda otellere giriş yaptıkları ve aynı otellerde kaldıkları belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin ayrıca 22 Temmuz 2014'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde örgüt üyeleri tarafından düzenlenen mitinge de beraber katıldıklarını tespit etti.

 

 

'BYLOCK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YAZIŞMASI ORTAYA ÇIKTI


Operasyon kapsamında tutuklanan M.D. isimli şüphelinin telefonundaki şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' yazışmalarında 15 Temmuz şehitleri için 'Benim için hiç önemli değiller, ölürlerse ölsünler üzüntü duymuyorum' diye yazdığı öne sürüldü.



 

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