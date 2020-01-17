Abdulselam, hediye kamerasıyla karne heyecanını görüntüledi

VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameraman olma hayali kurup, kartondan kamera yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan (11), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir ay önce hediye ettiği kamerasıyla karne alan sınıf arkadaşlarını görüntüledi. 24 öğrencinin bulunduğu 4-B sınıfında Abdulselam ile birlikte 10 öğrenci takdir, 8 öğrenci ise teşekkür belgesi aldı.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Sariye- Çetin Arslan çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan, Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam, kameramanlık hayali kurarken, karton ve fon kağıtlarından kamera yaptı. Abdulselam, kameraman olma hayalinin 7 yaşında, televizyonlarda haber izlerken başladığını söyledi. Abdulselam, babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Abdulselam, okula getirip, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Abdulselam'ın sınıf öğretmeni olan, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan kamerayı sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.

ARKADAŞLARININ KARNE HEYECANINI ÇEKTİ

Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Abdulselam Arslan'ın haberi, gazete ve televizyonlarda yayınlanınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara'ya davet edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Abdulselam'ı tebrik ederek bir kamera hediye etti.

Abdulselam, Bakan Ersoy'un verdiği kamerasıyla, yarıyıl tatiline giren arkadaşlarının karne heyecanını görüntüledi. Arkadaşları ile röportajlar yapan Abdulselam, öğrencilerine kurabiye ikram eden ve karnelerini dağıtan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır'ı değişik açılardan görüntüleyip, röportaj yaptı. Karnelerini alan öğrenciler, "Abdulselam bizi de çek" diyerek teşekkür etti. Not ortalaması 91 olan Abdulselam, karnesini öğretmeninin elinden alırken, arkadaşları da kamerayla onun heyecanını görüntüledi.

'ABDULSELAM TEŞEKKÜR EDERİZ'

Karnelerini alan Akköprü İlkoukulu 4-B sınıfı öğrencileri, karne ve belgelerini ellerine alıp, öğretmenlerine teşekkür etti. Öğrenciler, sınıfın duvarına asılan 'Gülmek bulaşıdır' sloganını da tekrarladı. Kartondan yaptığı kamerasıyla hayalini gerçekleştiren Abdulselam Arslan, kendisine kamera hediye eden Bakan Ersoy'a teşekkür ederek, "Sayın Bakanımızın verdiği kamerayla sınıf arkadaşlarımın karne heyecanını çekiyorum.Yaptığım bu çekimleri belgesel yapmayı düşünüyorum. Bizim üzerimizde büyük emekleri olan Hulusi öğretmenimizi çok özleyeceğiz. Onu çok seviyoruz" dedi.

'GÜLÜMSEMEK BULAŞICIDIR'

Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Hulusi Çakır ise, bir dönemin daha sonuna geldiklerini ifade ederek,"Bu dönem hep tatlı ve mutlu geçti. Çocuklar çok heyecanlı. Bir haftadır öğrencilerim, 'Öğretmenim biz ne alacağız' diye soruyorlar. Sürekli beni soru yağmuruna tutuyorlar. Onların heyecanına ben de ortak oldum. 11'inci yılım olsa bile onlar gibi ben de çok mutluyum. Geçenlerde doğum günüm olmuştu. Abdulselam, doğum günümde de kamerasıyla beni çekti. Şimdi de arkadaşlarının karne heyecanını çekiyor. Okuldaki birçok etkinliği çekip, görüntülerini arşivliyor. 9 ay önce sınıfımızın duvarına 'Gülümsemek bulaşıcıdır' yazısı asmıştık. Bu sloganı sosyal medya hesabımda paylaşınca diğer okullardaki arkadaşlarım bundan etkilendiler. Öğrencileriyle kendi sınıflarına astılar. Bir akım yarattık. Her çocuk gülümsesin istedik. Burdaki amaç, gülümsemeyen çocuk kalmasın. Bütün çocuklar hep gülsün istedik. Bu sloganımız, farklı illerdeki 350 okulda sınıflara asılmış durumda. Bunun şarkısını da Gaziantep'ten bir öğretmen arkadaşımız yazdı. Ona da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



