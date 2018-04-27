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Abdullah Gül: Yarın ne düşündüğümü anlatacağım (1)

 İhsan YALÇIN - Taner YENER -  Güven USTA/İSTANBUL, () 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Abdullah Gül, "Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor. Memleketimiz için...

Abdullah Gül: Yarın ne düşündüğümü anlatacağım (1)

 İhsan YALÇIN - Taner YENER -  Güven USTA/İSTANBUL, () 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.
Abdullah Gül, "Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor. Memleketimiz için hayırlı olsun. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar, heyecanlar bunun parçası. Bunlardan kaçınılamaz. Hele memleketin geleceğinden kaygı duyan, daha iyi olsun diyen, uğraşan herkes bu kaygıyı duyacaktır" dedi.
"Benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor" diyen Gül, "Bunları cami önünde konuşmak istemem. Yarın sizleri çağıracağım ne düşündüğümü ne yapacağımı detaylı olarak anlatacağım. Cami kapısında, önünde bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli şeyleri konuşmayı doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu

(FOTOĞRAF)

 

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