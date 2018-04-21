Abdullah Gül: Sosyal medya olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici-1

Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,()

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Sosyal medya olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici, toplumun kimyasını bozucu bir durum da ortaya çıkıyor. İşte çok bildiğimiz 'trol' denilen trol fabrikaları gibi... Bütün dünyanın konusu olarak çok ciddi bir mesele. Ama tahmin ediyorum bir şey ne kadar sunileşirse o belli bir süre gidiyor ve ondan sonra yalama oluyor ve inandırıcılığı gidiyor, değer verilmiyor. Duvara yazılan bir yazı gibi geçiyor ve gidiyor" dedi.

Abdullah Gül, İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)'nde girişimcilerle dünyanın önde gelen yatırımcılarını buluşturan 'The Pitcher 2018' etkinliğine katıldı. İTÜ'nün Ayazağa'daki yerleşkesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte girişimcilerle buluşan Gül, burada yaptığı konuşmada girişimcilikten teknolojiye, yapay zekadan sosyal medya kullanımına kadar açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesaplarını kendisinin kullandığını ve paylaşımların da kendisina ait olduğunu aktaran Gül, "Twitter'ı çok kullandım. Ne yazıyorsam kendi; herkesin bir stili oluyor tabi. Ben, orayı birisinin benim yerime yazdığı bir platform olarak hiç düşünmedim" diye konuştu.

Gül, "Bunu daha alt kademesi elektronik haberleşme; Cumhurbaşkanlığı'nda da ben onu halkla ilişkiler de çok kullandım. Öyle oluyordu ki köylerden yazıyorlardı. Bazen öyle şeyler soruyorlardı ki, 'gidin bakın gerçekten doğru mu?' diyordum. Sonra gidip bakıyorlardı ve gerçekten doğru... 'Peki bu yaşlı kadıncağız nasıl yazabiliyor?' dediğimde torunu, çocuğuna söylüyordu 'şu ihtiyacımız var' diye o da hemen yazıyordu. Dolayısıyla süratli bir iletişim oluyordu. Şimdi e-devlet'e geçtik. Bütün bakanlıklar, devlet kurumları bunları kullanıyor" dedi.

"SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ KULLANILMASI ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

"Sosyal medyanın olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici, toplumun kimyasını bozucu bir durum da ortaya çıkıyor" diyen Abdullah Gül, "İşte çok bildiğimiz 'trol' denilen trol fabrikaları gibi... Bütün dünyanın konusu olarak çok ciddi bir mesele. Ama tahmin ediyorum bir şey ne kadar sunileşirse o belli bir süre gidiyor ve ondan sonra yalama oluyor ve inandırıcılığı gidiyor, değer verilmiyor. Duvara yazılan bir yazı gibi geçiyor ve gidiyor. O açıdan tabiki özgürlükler muhafaza edilmeli. Suç her yerde suçtur. Eğer kanunların suç olarak gördüğü bir şey nerede yapılırsa yapılsın, hangi platforma olursa olsun o da suçtur. Dolayısıyla bunlara da muhakkak ki karşılık vermek gerekir. Karşılık dediğim hukuki olarak ve devlet düzeni içerisinde..." ifadelerini kullandı.

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