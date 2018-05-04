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Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılamayacağını bildirdi

11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı. Düğünde, Abdullah Gül'ün,...

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılamayacağını bildirdi
11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı. Düğünde, Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması bekleniyordu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, yarın saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek. Cumhur ittifakı tarafından cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.30'da Cumhuriyet alanında miting yapacak, saat 16.00'da ise şehir hastanesinin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Bakan Özhaseki'nin kızının düğününe katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması beklenen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı miting öncesi Cumhuriyet alanında, Şehir hastanesi ve düğünün yapılacağı Flamingo düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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