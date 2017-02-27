Abdullah Gül'den Necmettin Erbakan'ı anma videosu...

İSTANBUL () -11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi Twittir hesabı Abdullah Gül@cbabdullahgul'den yayınladığı bir videoyla vefatının 6.Yıldönümünde Necmettin Erbakan'ı andı.

"Vefatının 6. yılında Erbakan Hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum." başlığıyla yayınlanan videoda Gül, "Vefatının 6.Yıldönümünde değerli hocamız Necmettin Erbakan'ı rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Yaktığı ışık bütün Anadolu'yu aydınlatmaya devam ediyor. Ben dahil birçok arkadaşımı siyasete ve devlet hayatına o kazandırdı. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız. dualarımız onunla beraber." dedi.